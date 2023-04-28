У Дніпрі з-під завалів ангару врятували 52-річну жінку: у ДСНС показали відео з місця удару

Про це повідомили в ДСНС.
Зранку 28 квітня росіяни обстріляли ракетами Дніпро. За даними рятувальників, одна з них поцілила в ангар з будматеріалами, через що склад загорівся. Вогнеборці почали гасили пожежу на площі 400 квадратних метра.
Під завалами знайшли 52-річну жінку. Вона вижила. Працівниками екстреної медичної допомоги госпіталізована до лікарні.
Нагадаємо, зранку 28 квітня в Дніпрі було чутно декілька вибухів. Ракети зруйнували приватний будинок, підприємство та будівельну базу. Внаслідок атаки загинула 31-річна жінка та 3-річна дитина.
За даними повітряних сил ЗСУ, на Україну випустили 23 ракети, а 21 з них вдалося знищити силам ППО. На жаль, є влучання в житловий будинок в Умані. Там вже відомо про 10 загиблих, серед них двоє – діти.
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