У Дніпрі з-під асфальту показалася давня бруківка

Давня бруківка показалася на вулиці Столярова.

Дороги в історичних районах Дніпра колись були вкриті бруківкою. Якщо на проспекті Яворницького її залишили, то на багатьох ділянках закатали асфальтом. Однак під час ремонту на вулиці Столярова показалося старовинне покриття дороги.

Камінці визирають з-під залишків будматеріалів. Фотографію відкопаної бруківки показав Валерій Касьяненко.

Як розповів Валерій, бруківкою досі вкрита вся проїжджа частина цієї вулиці та навіть тротуари. Скоріш за все, під час ремонту давнє покриття знову закатають асфальтом.

Хоча бруківка це добре, але досить незручно в сучасних реаліях, вважають дніпряни.

Це доволі непрактично для транспорту. На тротуарах ще нормально було б, – пишуть містяни в коментарях. Що цікаво, у коментарях показали ще один шмат бруківки, який віднайшли під час ремонту дороги на лівому березі.

А це бруківка на лівому – і вона з червоного граніту, – написав Den Weissman

Нагадаємо, раніше посеред дороги на проспекті Дмитра Яворницького утворилося провалля, у якому застрягла автівка.

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