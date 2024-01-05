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  • У Дніпрі з охопленої вогнем квартири через вікно вивели 89-річного дідуся

У Дніпрі з охопленої вогнем квартири через вікно вивели 89-річного дідуся

Сьогодні 22:03
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У Дніпрі з пожежі врятували двох людей.

Новости Днепра про У Дніпрі з охопленої вогнем квартири через вікно вивели 89-річного дідуся

Сьогодні о 15:16 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про займання квартири на вулиці Пресова Шевченківського району міста Дніпро.

По прибуттю до місця події надзвичайники встановили, що пожежа виникла в квартирі на другому поверсі трьохповерхового житлового будинку. Горіли речі домашнього вжитку на площі 10 кв. м.

Новости Днепра про У Дніпрі з охопленої вогнем квартири через вікно вивели 89-річного дідуся

Із палаючого помешкання рятувальники за допомогою висувної драбини вивели на свіже повітря 2 людей 89-річного чоловіка та 15-річного підлітка. На щастя, з ними все гаразд.

О 16:15 займання ліквідовано.

До гасіння пожежі залучено 17 рятувальників та 4 одиниці техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Новости Днепра про У Дніпрі з охопленої вогнем квартири через вікно вивели 89-річного дідуся

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Новости Днепра про У Дніпрі з охопленої вогнем квартири через вікно вивели 89-річного дідусяУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі з охопленої вогнем квартири через вікно вивели 89-річного дідусяРусский

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