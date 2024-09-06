У Дніпрі з “Мост Сіті” нібито евакуювали відвідувачів через повідомлення про замінування: що кажуть у поліції

У Дніпрі евакуювали всіх відвідувачів з Мост Сіті.

У п’ятницю, 6 вересня, з’явилася інформація про замінування ТРЦ “Мост Сіті”.

Очевидці, повідомляють, що зараз всіх евакуюють та будуть перевіряти, чи дійсно щось там є.

Наразі ТЦ закритий для відвідування.

Речниця Дніпровського районного управління Аліна Стадник розповіда Дніпро Інфо, що повідомлення до поліції надходило, правоохоронці на місці перевіряють цю інформацію.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі через ймовірне повідомлення про замінування евакуювали школярів з навчального закладу в Індустріальному районі.

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