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  • У Дніпрі з міркувань безпеки призупинився рух тролейбусів популярного маршруту

У Дніпрі з міркувань безпеки призупинився рух тролейбусів популярного маршруту

Сьогодні 10:17
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У Дніпрі з міркувань безпеки змінить маршрут тролейбус номер 6.

Новости Днепра про У Дніпрі з міркувань безпеки призупинився рух тролейбусів популярного маршруту

У департамерті транспорту Дніпровської міськради повідомили про зміну руху тролейбусів маршруту номер 6.

З метою безпеки призупиняється рух тролейбусів маршруту на житловий масив Придніпровський та через Південний міст.

Тролейбуси 6 маршруту будуть рухатись від пл. Соборна до пров. Добровольців – Набережна Перемоги, (район Південного мосту).

Чи стосується це маршруток та автомобільного транспорту не уточнюється.

upd: З’явилася інформація про те, що рух маршруток 18 та 134 через Південний міст також призупинено.

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Новости Днепра про У Дніпрі з міркувань безпеки призупинився рух тролейбусів популярного маршрутуУкраїнська

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