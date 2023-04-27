У Дніпрі з колодязя витягнули крихітне цуценя

Рятувальники знову рятували тварин, які звалилися в колодязь, але цього разу витягували цуценятко.
Про це повідомили в ДСНС.
У четвер, 27 квітня, до рятувальників звернулася містянка, яка розповіла, що на вулиці Криворізькій, цуценя впало в комунікаційний колодязь. Самостійно вона бідосю дістати не змогла, тому звернулася за допомогою до надзвичайників.
Використовуючи драбину рятувальник спустився у колодязь. Живого та неушкодженного маленького песика підняли на поверхню.
Цуцика забрала з собою містянка.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Дніпропетровщині з 7-метрового колодязя діставали котика. Пухнастик звалився в криницю, але без води. Співробітник ДСНС за допомогою рятувальної мотузки спустився на дно колодязя, дістав кота та підняв його на поверхню. Після чого пухнастика передали власниці.
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