У Дніпрі з фури на дорогу вивалилися десятки курей

Вранці 22 грудня на вулиці Іларіонівській сталася ДТП з фурою, яка перевозила курей. Внаслідок аварії клітки з птицею висипалися на дорогу. Місцеві повідомляють, що десятки курочок опинилися посеред дороги. Власник автівки намагається зібрати поголів’я до купи.
З людей ніхто не постраждав, а ось курочки після падіння отримали незначні травми.
На вулиці Іларіонівській через це ускладнений рух, автівки намагаються об’їхати клітки з птицею. У мережі цей інцидент порівняли з випадком, який трапився у фільмі жахів “Пункт призначення”, коли на героїв фільму полетіли дрова із фури, яка їхала перед їхнім автомобілем.
На щастя, у Дніпрі обійшлося без випадкових жертв.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Дніпрі кішка привела господарів до непритомного чоловіка, який лежав у кущах.
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