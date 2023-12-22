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У Дніпрі з фури на дорогу вивалилися десятки курей

Сьогодні 11:10
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У Дніпрі на ж/м Північний десятки курей опинилися на дорозі внаслідок ДТП.

Новости Днепра про У Дніпрі з фури на дорогу вивалилися десятки курей

Вранці 22 грудня на вулиці Іларіонівській сталася ДТП з фурою, яка перевозила курей. Внаслідок аварії клітки з птицею висипалися на дорогу. Місцеві повідомляють, що десятки курочок опинилися посеред дороги. Власник автівки намагається зібрати поголів’я до купи. 

З людей ніхто не постраждав, а ось курочки після падіння отримали незначні травми. 

На вулиці Іларіонівській через це ускладнений рух, автівки намагаються об’їхати клітки з птицею. У мережі цей інцидент порівняли з випадком, який трапився у фільмі жахів “Пункт призначення”, коли на героїв фільму полетіли дрова із фури, яка їхала перед їхнім автомобілем. 

На щастя, у Дніпрі обійшлося без випадкових жертв. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Дніпрі кішка привела господарів до непритомного чоловіка, який лежав у кущах. 

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Новости Днепра про У Дніпрі з фури на дорогу вивалилися десятки курейУкраїнська

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