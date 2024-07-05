У Дніпрі з 8 по 12 липня “відрізатимуть” водовідведення будинкам, у яких мільйонні борги

У Дніпрі знову відключатимуть боржників.

Жителям Дніпра, які мають заборгованість за послуги водоканалу, з 8 по 12 липня спеціалізована бригада КП “Дніпропроводоканал ” почне відключати водовідведення.

Поки що це стосується двох будинків у Амур-Нижньодніпровського району міста, які заборгували підприємству понад мільйон гривень, а якщо точніше – 1 065 335,45 грн

Амур-Нижньодніпровський Донецьке шосе, буд. 116, кількість споживачів – 8. Борг – 345 825,99

Амур-Нижньодніпровський вул. Бахчисарайська, буд. 45, кількість споживачів – 14. Борг – 719 509,46

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