У Дніпрі з 8 по 12 липня “відрізатимуть” водовідведення будинкам, у яких мільйонні борги

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Жителям Дніпра, які мають заборгованість за послуги водоканалу, з 8 по 12 липня спеціалізована бригада КП “Дніпропроводоканал ” почне відключати водовідведення.
Поки що це стосується двох будинків у Амур-Нижньодніпровського району міста, які заборгували підприємству понад мільйон гривень, а якщо точніше – 1 065 335,45 грн
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