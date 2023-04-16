У Дніпрі з 17 до 21 квітня будуть вимикати світло на 9 годин: адреси - Днепр Инфо
У Дніпрі з 17 до 21 квітня будуть вимикати світло на 9 годин: адреси
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Новости Днепра про У Дніпрі з 17 до 21 квітня будуть вимикати світло на 9 годин: адреси

У Дніпрі 17, 18, 19, 20 та 21 квітня будуть вимикати світло з 08:00 до 17:00. Це стосується абонентів Центральної енергетичної компанії.

Причина – проведення планових ремонтних робіт.

Про це повідомили у ТГ-каналі “ЦЕКу”.

Так, 17 квітня світло вимикатимуть за адресами:

  • проспект Олександра Поля: 98В, 102, 102Д;
  • вул. Макарова: 1, 1А, 1Б;
  • пров. Ялицевий: 3, 7.

18 квітня:

  • вул. Титова: 8, 10, 12, 12А, 16, 16К;
  • просп. Олександра Поля: 104, 104А, 106, 106А, 108, 110;
  • вул. Новокримська: 1, 5, 7.

19 квітня:

  • бульвар Зоряний: 1, 1А, 1Д;
  • пров. Зоряний: 1, 1Д;
  • тупик Запорізький: 1.

20 квітня:

  • вул. Аеропорт: 37, 113, 114;
  • с. Старі Кодаки, вулиця Аеропорт: 33, 320.

21 квітня:

  • с. Партизанське, вул. Центральна: 7.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у святкову неділю деякі мешканці Дніпра залишилися без води: адреси. 

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