У Дніпрі 17, 18, 19, 20 та 21 квітня будуть вимикати світло з 08:00 до 17:00. Це стосується абонентів Центральної енергетичної компанії.
Причина – проведення планових ремонтних робіт.
Про це повідомили у ТГ-каналі “ЦЕКу”.
Так, 17 квітня світло вимикатимуть за адресами:
18 квітня:
19 квітня:
20 квітня:
21 квітня:
Нагадаємо, раніше ми писали, що у святкову неділю деякі мешканці Дніпра залишилися без води: адреси.
Читайте також:
Важлива інформація!
У неділю, 16 квітня, о 18:13 на лінію «101» повідомили…
Сьогодні, 16 квітня, деякі мешканці Дніпра залишилися без водопостачання.
Учора, 15 квітня, у Дніпрі знову перевіряли "заміновані" об'єкти.