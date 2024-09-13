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У Дніпрі з 16 по 19 вересня відключатимуть світло через ремонтні роботи

Сьогодні 17:02
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Деяким жителям Дніпра відключатимуть світло.

Новости Днепра про У Дніпрі з 16 по 19 вересня відключатимуть світло через ремонтні роботи

У Центральній енергетичній компанії повідомили про проведення планових робіт у Дніпрі та інших містах регіону. У зв’язку із цим протягом декількох днів очікуватимуться відключення світла за деякими адресами. 

Так, 16 вересня з 08:00 до 18:00 буде припинено електропостачання будинків, розташованих за адресами:

  • вул. Вроцлавська: 2;
  • вул. Інженерна: 7А, 11, 12;
  • вул. Казакевича: 9;
  • вул. Квартальна: 36;
  • вул. Козака Мамая: 4-20 (парні);
  • вул. Гавриленка: 8А;
  • просп. Олександра Поля: 82Д, 84-92 (парні), 94Б, 96А, 98А, 100, 102Г, 104.

17 вересня з 08:00 до 18:00:

  • вул. Вроцлавська: 2;
  • вул. Інженерна: 7Б, 11, 12;
  • вул. Казакевича: 9;
  • вул. Квартальна: 36;
  • вул. Козака Мамая: 12-20 (парні).
  • вул. Данила Нечая: 29, 31;
  • вул. Підмогильного: 7, 9;
  • вул. Матроська: 28-38 (парні);
  • вул. Молодіжна: 9, 11-18, 20;
  • пров. Молодіжний: 14А;
  • просп. Богдана Хмельницького: 50-58 (парні);
  • тупик Будівельний: 11;
  • просп. Олександра Поля: 86.

18 вересня з 08:00 до 18:00:

  • вул. Аеродром: 1, 2-14, 14Б, 15-17, 32, 211, 268;
  • вул. Аеропорт: 33, 37, 39, 70, 79, 113, 114, 145, 147, 160, 160Ж, 169, 187, 209, 210А, 210Г, 211, 223А, 227, 250, 263, 271, 303, 320, 436;
  • вул. Будівельників: 10Н, 10Т, 17, 295, 305,
  • вул. 152-ї Дивізії: 160Д;
  • вул. Алли Горської: 80;
  • вул. Ігоря Клюєва: 24;
  • вул. Каунаська: 22;
  • вул. Національної Гвардії: 9, 11, 13А, 17;
  • вул. Робоча 148.

19 вересня з 08:00 до 18:00

  • вул. Василя Сліпака: 51;
  • вул. Квартальна: 19-25 (непарні), 29А, 33, 35, 37, 43, 45, 47;
  • вул. Перемоги: 113Б.
  • просп. Богдана Хмельницького: 113, 118К, 119, 121, 123, 127.

Щодо робіт, які заплановані приватною енергетичною компанією ДТЕК можна дізнатися за посиланням

Нагадаємо, у Дніпрі 13 вересня графіки відключень світла не задіяні. Якщо за деякими адресами світла немає, найімовірніше, виникла аварійна ситуація. 

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Новости Днепра про У Дніпрі з 16 по 19 вересня відключатимуть світло через ремонтні роботиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі з 16 по 19 вересня відключатимуть світло через ремонтні роботиРусский

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