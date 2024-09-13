У Дніпрі з 16 по 19 вересня відключатимуть світло через ремонтні роботи
У Дніпрі з 16 по 19 вересня відключатимуть світло через ремонтні роботи
Сьогодні 17:02
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Деяким жителям Дніпра відключатимуть світло.
У Центральній енергетичній компанії повідомили про проведення планових робіт у Дніпрі та інших містах регіону. У зв’язку із цим протягом декількох днів очікуватимуться відключення світла за деякими адресами.
Так, 16 вересня з 08:00 до 18:00 буде припинено електропостачання будинків, розташованих за адресами:
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