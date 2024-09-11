У Дніпрі з 12 вересня тимчасово перенесуть кінцеву зупинку популярного автобусу

У Дніпрі перенесуть зупинку автобусу №62.

У зв’язку із проведенням ремонтних робіт на мережі зливової каналізації на вулиці Старочумацькій зупинку автобусу №62 буде перенесено на вулицю Янтарна.

Про це повідомили у Департаменті транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради.

Зміни набудуть чинності 12 вересня та діятимуть до закінчення ремонту. Про це буде повідомлено завчасно.

Окрім цього, сьогодні ми повідомляли, що у Дніпрі 12 вересня відключать світло на десятках вулиць, а також завтра з ранку і до кінця доби деяким містянам відключать воду.

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