У Дніпрі з 12 вересня тимчасово перенесуть кінцеву зупинку популярного автобусу

У зв’язку із проведенням ремонтних робіт на мережі зливової каналізації на вулиці Старочумацькій зупинку автобусу №62 буде перенесено на вулицю Янтарна.
Про це повідомили у Департаменті транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради.
Зміни набудуть чинності 12 вересня та діятимуть до закінчення ремонту. Про це буде повідомлено завчасно.
Окрім цього, сьогодні ми повідомляли, що у Дніпрі 12 вересня відключать світло на десятках вулиць, а також завтра з ранку і до кінця доби деяким містянам відключать воду.
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