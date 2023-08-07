У Дніпрі з 10 по 15 серпня відключатимуть газ: усі адреси

Шукайте свою адресу та готуйтеся.

У Дніпрі цього тижня запланували відключення газу. Причина – планові ремонтні роботи. За інформацією від Дніпровська філія “Газмережі”, не буде газу з 10 по 15 серпня за такими адресами: 10 серпня 2023 року – вул. Пастера, 10, 12

11 серпня 2023 року – вул. Чечелівська, 51

15 серпня 2023 року вул. Наукова, 54а

Також планується відключення газу 29 серпня у споживачів, які живуть на вулиці Гаванській, 11 та 17.

Зауважимо, що газ в домівки обіцяють дати відразу після закінчення робіт. Зверніть увагу! Мешканці будинків, де запланували ремонтні роботи, мають забезпечити доступ до газифікованих помешкань.

Тож готуйтеся заздалегідь, якщо у вашому будинку вимкнуть газ.

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