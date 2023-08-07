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У Дніпрі з 10 по 15 серпня відключатимуть газ: усі адреси

Сьогодні 21:21
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Шукайте свою адресу та готуйтеся.

Новости Днепра про У Дніпрі з 10 по 15 серпня відключатимуть газ: усі адреси

У Дніпрі цього тижня запланували відключення газу. Причина – планові ремонтні роботи. За інформацією від Дніпровська філія “Газмережі”, не буде газу з 10 по 15 серпня за такими адресами:

  • 10 серпня 2023 року – вул. Пастера, 10, 12
  • 11 серпня 2023 року – вул. Чечелівська, 51
  • 15 серпня 2023 року вул. Наукова, 54а
Також планується відключення газу 29 серпня у споживачів, які живуть на вулиці Гаванській, 11 та 17. 
 
Зауважимо, що газ в домівки обіцяють дати відразу після закінчення робіт. Зверніть увагу! Мешканці будинків, де запланували ремонтні роботи, мають забезпечити доступ до газифікованих помешкань. 
 
Тож готуйтеся заздалегідь, якщо у вашому будинку вимкнуть газ.

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Новости Днепра про У Дніпрі з 10 по 15 серпня відключатимуть газ: усі адресиУкраїнська

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