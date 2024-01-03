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У Дніпрі взимку “за копійки” продають свіжі кабачки

Сьогодні 18:01
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Кабачками влітку, звичайно, нікого не здивуєш. Та й ціни на них помірні, особливо в сезон.

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А от взимку цей овоч стає делікатесом, його не всюди продають, а ціни кусаються.

Так, у Дніпрі у “Сільпо” пропонують купити кабачки за 124 грн за кілограм (і це зі знижкою у 15 грн – звичайна ціна 139 грн).

Новости Днепра про У Дніпрі взимку

На сайті “АТБ” також можна знайти цей овоч. Ціна – 103,49 за кілограм, проте в наявності його немає.

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У “Варусі” пропонують купити кабачки імпортні – 159,90 грн за кілограм.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у Сільпо продають “золоту” малину: понад 2000 грн за кілограм.

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