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  • У Дніпрі вже працює супермаркет АТБ, який понівечило під час обстрілу 1 липня (ФОТО)

У Дніпрі вже працює супермаркет АТБ, який понівечило під час обстрілу 1 липня (ФОТО)

Сьогодні 13:48
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У Дніпрі запрацював супермаркет, який понівечило під час ракетної атаки 1 липня.

Новости Днепра про У Дніпрі вже працює супермаркет АТБ, який понівечило під час обстрілу 1 липня (ФОТО)

У Дніпрі вже працює супермаркет, понівечений внаслідок ракетної атаки по місту у ніч на 1 липня. Про це повідомляє Dnepr.info

Магазин відновив роботу ще вчора зранку, як тільки працівники прибрали торговельну залу, яка постраждала через обстріл. Нагадаємо, ми раніше показували, як зсередини виглядав супермаркет пошкоджений вибуховою хвилею. 

Сама будівля значних ушкоджень не зазнала, а ось торговельна зала була понівечена. Вибухом звалило підвісну стелю та її лінійне освітлення, частково пошкодило електричні кабелі та систему кондиціонування. 

Попадали також стелажі та товар, але працівники швидко усунули наслідки. Нині супермаркет має такий же вигляд, як і до атаки.

У половині торговельної зали вже встановили підвісну стелю, а ось інша половина поки що “гола”. Видно цеглу та перекриття даху будівлі. 

Новости Днепра про У Дніпрі вже працює супермаркет АТБ, який понівечило під час обстрілу 1 липня (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі вже працює супермаркет АТБ, який понівечило під час обстрілу 1 липня (ФОТО)

Всередині супермаркету потроху триває ремонт. 

Новости Днепра про У Дніпрі вже працює супермаркет АТБ, який понівечило під час обстрілу 1 липня (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі вже працює супермаркет АТБ, який понівечило під час обстрілу 1 липня (ФОТО)

Нині магазин працює в штатному режимі, але з вечора 3 липня та до ранку 4 липня супермаркет піде на технічну перерву. Про це йдеться в оголошенні на вході. Скоріш за все, всередині будуть проводити роботи, які потребують відсутності покупців. 

Новости Днепра про У Дніпрі вже працює супермаркет АТБ, який понівечило під час обстрілу 1 липня (ФОТО)

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Новости Днепра про У Дніпрі вже працює супермаркет АТБ, який понівечило під час обстрілу 1 липня (ФОТО)Українська

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