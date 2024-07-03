У Дніпрі вже працює супермаркет АТБ, який понівечило під час обстрілу 1 липня (ФОТО)

У Дніпрі запрацював супермаркет, який понівечило під час ракетної атаки 1 липня.

У Дніпрі вже працює супермаркет, понівечений внаслідок ракетної атаки по місту у ніч на 1 липня. Про це повідомляє Dnepr.info.

Магазин відновив роботу ще вчора зранку, як тільки працівники прибрали торговельну залу, яка постраждала через обстріл. Нагадаємо, ми раніше показували, як зсередини виглядав супермаркет пошкоджений вибуховою хвилею.

Сама будівля значних ушкоджень не зазнала, а ось торговельна зала була понівечена. Вибухом звалило підвісну стелю та її лінійне освітлення, частково пошкодило електричні кабелі та систему кондиціонування.

Попадали також стелажі та товар, але працівники швидко усунули наслідки. Нині супермаркет має такий же вигляд, як і до атаки.

У половині торговельної зали вже встановили підвісну стелю, а ось інша половина поки що “гола”. Видно цеглу та перекриття даху будівлі.

Всередині супермаркету потроху триває ремонт.

Нині магазин працює в штатному режимі, але з вечора 3 липня та до ранку 4 липня супермаркет піде на технічну перерву. Про це йдеться в оголошенні на вході. Скоріш за все, всередині будуть проводити роботи, які потребують відсутності покупців.

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