У Дніпрі вже перейменована вулиця Андріївська може знову змінити назву

У Дніпрі вдруге збираються перейменувати вулицю в Новокодацькому районі.

Мова йде про вулицю Андріївську, яка до цього була Кам’яногірською. Тепер їй хочуть обрати нове ім’я – Духмяна. Про це йдеться у проєкті рішення, оприлюдненому на сайті Дніпровської міської ради.

Наразі це тільки плани, адже підпису мера на документі немає. Зазначається, що перейменування відбудеться з ініціативи місцевих мешканців, які звернулися з таким проханням до міськради.

Нагадаємо, у Дніпрі нову назву отримала вже перейменована у 2015-му вулиця Андрія Фабра.

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