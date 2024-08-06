У Дніпрі вже перейменована вулиця Андріївська може знову змінити назву

Мова йде про вулицю Андріївську, яка до цього була Кам’яногірською. Тепер їй хочуть обрати нове ім’я – Духмяна. Про це йдеться у проєкті рішення, оприлюдненому на сайті Дніпровської міської ради.
Наразі це тільки плани, адже підпису мера на документі немає. Зазначається, що перейменування відбудеться з ініціативи місцевих мешканців, які звернулися з таким проханням до міськради.
Нагадаємо, у Дніпрі нову назву отримала вже перейменована у 2015-му вулиця Андрія Фабра.
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