У Дніпрі визначилися з тим, як працюватимуть дитсадочки

Стало відомо, як з 1 вересня працюватимуть садочки у Дніпрі.

У Дніпрі з вересня освітній процес у міських дитячих садках буде за змішаним режимом навчання (очна та дистанційна форми) за умови облаштування найпростішого укриття відповідно до вимог. Рішення ухвалили депутати під час 54-ї сесії міської ради.

На сьогодні у місті є 80 дитячих садочків із облаштованими найпростішими укриттями, у стані підготовки — ще 20. Таким чином до кінця календарного року таких закладів буде 100.

Водночас є садки без укриттів, де фізично немає можливості їх там облаштувати. Враховуючи це, вивчили територіальну доступність садочків без укриттів до тих закладів, що їх мають, і склали план розміщення здобувачів освіти. Для вихованців 44 садочків запропоновано тимчасово розміститися для навчання у приміщеннях 36 садочків та 4 шкіл, де є укриття, враховуючи посадкову місткість у них. У 5 садочках без укриттів діти навчатимуться у приміщеннях цих же будівель, а під час повітряної тривоги переходитимуть у заклад із укриттям, — зазначила заступниця начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради Олена Яковенко.

Нагадаємо, у Дніпрі можуть подовжити роботу дитсадків.

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