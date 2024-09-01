У Дніпрі виявили нелегального мігранта та депортували з України

Про це повідомила пресслужба Міграційної служби у Дніпропетровській області.
27 серпня під час здійснення заходів з протидії неврегульованій міграції та іншим порушенням міграційного законодавства на території міста Дніпра працівники Міграційної служби виявили громадянина Азербайджанської Республіки, який незаконно перебував на території України, — йдеться у дописі.
Згідно з чинним законодавством, нелегального мігранта притягли до адмінвідповідальності.
Суд ухвалив рішення про примусове видворення до країни походження або третьої країни.
У Міграційній службі також закликали не порушувати норми чинного законодавства України.
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