Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі виявили нелегального мігранта та депортували з України

Сьогодні 18:11
просмотров

У Дніпрі виявили та депортували нелегального мігранта.

Новости Днепра про У Дніпрі виявили нелегального мігранта та депортували з України

Про це повідомила пресслужба Міграційної служби у Дніпропетровській області.

27 серпня під час здійснення заходів з протидії неврегульованій міграції та іншим порушенням міграційного законодавства на території міста Дніпра працівники Міграційної служби виявили громадянина Азербайджанської Республіки, який незаконно перебував на території України, — йдеться у дописі.

Згідно з чинним законодавством, нелегального мігранта притягли до адмінвідповідальності.

Суд ухвалив рішення про примусове видворення до країни походження або третьої країни.

У Міграційній службі також закликали не порушувати норми чинного законодавства України.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі виявили нелегального мігранта та депортували з УкраїниУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі виявили нелегального мігранта та депортували з УкраїниРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі потяг наїхав на чоловіка в районі станції Сухачівка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:00
    У Дніпрі потяг наїхав на чоловіка в районі станції Сухачівка

    У Дніпрі вчора, 31 серпня, потяг наїхав на чоловіка.

    Внаслідок ударів ворога по Нікопольському району поранено 4 людини: поліція працює на місці артобстрілів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:52
    Внаслідок ударів ворога по Нікопольському району поранено 4 людини: поліція працює на місці артобстрілів

    Ворог поцілив по Нікопольщині, на жаль, не обійшлося без постраждалих.

    Спортсмени з Дніпропетровської області здобули ще 3 медалі на Паралімпіаді
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:57
    Спортсмени з Дніпропетровської області здобули ще 3 медалі на Паралімпіаді

    Наші спортсмени продовжують виборювати медалі на Паралімпійських іграх.

    На Нікопольщині 2 людей отримали поранення через ворожий артобстріл
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:56
    На Нікопольщині 2 людей отримали поранення через ворожий артобстріл

    Війська окупантів продовжують обстрілювати громади Дніпропетровщини.

    Наверх