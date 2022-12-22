У Дніпрі виявили крадія, що перебуває у розшуку

22 грудня поліцейські Дніпра отримали повідомлення про крадіжку у магазині на вулиці Калинова. Згодом з'ясувалося, що зловмисник перебуває у розшуку з січня цього року.

Прибувши на місце події, інформація підтвердилась. Чоловік 1984 року народження намагався вкрасти товар з магазину на суму 619 грн.

Під час перевірки по ІПНП було встановлено, що даний громадянин перебуває у активному розшуку за ч2ст185ККУ (Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб) Маріупольським РУ в Донецькій області.

На місце викликано СОГ. Зловмисника доставлено до відділку поліції для встановлення всіх обставин події.

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