У Дніпрі виявили крадія, що перебуває у розшуку

Прибувши на місце події, інформація підтвердилась. Чоловік 1984 року народження намагався вкрасти товар з магазину на суму 619 грн.
Під час перевірки по ІПНП було встановлено, що даний громадянин перебуває у активному розшуку за ч2ст185ККУ (Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб) Маріупольським РУ в Донецькій області.
На місце викликано СОГ. Зловмисника доставлено до відділку поліції для встановлення всіх обставин події.
Читайте також:
Автор:
22 грудня окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікопольський та Синельниківський…
Російські окупанти намагаються покращити тактичне положення на Куп’янському і Лиманському…
На Набережній Перемоги невідомі вчинили акт вандалізму.
До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що на вулиці Гірників…