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У Дніпрі виявили крадія, що перебуває у розшуку

Сьогодні 22:00
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22 грудня поліцейські Дніпра отримали повідомлення про крадіжку у магазині на вулиці Калинова. Згодом з'ясувалося, що зловмисник перебуває у розшуку з січня цього року.

Новости Днепра про У Дніпрі виявили крадія, що перебуває у розшуку

Прибувши на місце події, інформація підтвердилась. Чоловік 1984 року народження намагався вкрасти товар з магазину на суму 619 грн.

Під час перевірки по ІПНП було встановлено, що даний громадянин перебуває у активному розшуку за ч2ст185ККУ (Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб) Маріупольським РУ в Донецькій області.

На місце викликано СОГ. Зловмисника доставлено до відділку поліції для встановлення всіх обставин події.

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Новости Днепра про У Дніпрі виявили крадія, що перебуває у розшукуУкраїнська

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