У Дніпрі випускники через тривоги вже 6 годин намагаються здати НМТ

У Дніпрі та області сьогодні багато разів оголошували повітряну тривогу.

Про складності зі складанням іспитів розповідає Telegram-канал “Труха“.

Вже почалася шоста година по здачі НМТ. Неможливо купити собі навіть їжі, концентрація нульова. Доводиться полишати аудиторію 4-5 разів, — йдеться у дописі.

У рамках Національного мультипредметного тесту випускники здають три основні предмети:

українська мова;

математика;

історія України.

Випускникам дають 4 години на розв’язування питань. Тест складається з двох блоків по 2 години, між ними повинна бути перерва на 20 хвилин.

У Дніпрі за добу вже 10 разів оголошували повітряну тривогу.

Сьогодні ми писали про те, що над Дніпропетровщиною сили ППО знищили ворожий БпЛА розвідник.

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