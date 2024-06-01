У Дніпрі випускники через тривоги вже 6 годин намагаються здати НМТ

Про складності зі складанням іспитів розповідає Telegram-канал “Труха“.
Вже почалася шоста година по здачі НМТ. Неможливо купити собі навіть їжі, концентрація нульова. Доводиться полишати аудиторію 4-5 разів, — йдеться у дописі.
У рамках Національного мультипредметного тесту випускники здають три основні предмети:
Випускникам дають 4 години на розв’язування питань. Тест складається з двох блоків по 2 години, між ними повинна бути перерва на 20 хвилин.
У Дніпрі за добу вже 10 разів оголошували повітряну тривогу.
Сьогодні ми писали про те, що над Дніпропетровщиною сили ППО знищили ворожий БпЛА розвідник.
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