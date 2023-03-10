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У Дніпрі випускників безкоштовно готуватимуть до НМТ-2023

Сьогодні 16:20
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У Гумдепі Дніпра розповіли, де можна буде безкоштовно підготуватися до НМТ.

Новости Днепра про У Дніпрі випускників безкоштовно готуватимуть до НМТ-2023

Так, за словами представників ГумДепу, для школярів Дніпра підготували курси з підготовки до НМТ-2023. 

Одні з найкращих вчителів міста зробили записи усіх потрібних лекцій та розробили більше 1 500 тестів, які знадобляться для плідної підготовки до Національного мультипредметного тесту, – зазначається на сайті.

Школярі можуть записатися на курси підготовки з математики, української мови, історії України, біології, хімії, фізики, та іноземної мови – англійської, французької чи німецької. Для цього потрібно зареєструватися на сайті.

Вам запропонують заповнити форму, де попросять вказати ім’я, прізвище, місто проживання, номер телефону та адресу електронної пошти. Протягом тижня (залежно від навантаження) організатори обіцяють перевірити ці дані і надіслати логін і пароль для доступу до курсу на E-Mail. 

Початок підготовки – 20 березня. 

Нагадаємо, раніше в МОН повідомили, що цього року випускники знову складатимуть замість ЗНО – Національний мультипредметний тест. Це пов’язано з безпековою ситуацією в країні. Відомо, що це випробування міститиме два блоки обов’язкових завдань: з української мови та математики. Школярі можуть обрати один додатковий предмет: історію України, іноземну мову, біологію, фізику чи хімію.

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Новости Днепра про У Дніпрі випускників безкоштовно готуватимуть до НМТ-2023Українська Новости Днепра про У Дніпрі випускників безкоштовно готуватимуть до НМТ-2023Русский

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