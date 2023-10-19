У Дніпрі викрили спритного крадія, який дурив продавців на розміні грошей (ВІДЕО)

У Дніпрі викрили рецидивіста, який дурив продавців у магазинах на розміні грошей.

42-річний чоловік приходив до кафе чи магазину з проханням розміняти гроші. З собою він приносив тисячу гривень однією купюрою та просив продавців “розбити” її на менші банкноти. Співробітники погоджувалися та обмінювали гроші.

Під час перерахунку отриманих грошових коштів шахрай шляхом залому залишав частину купюр у руці та ховав їх до кишені. Потім, відмовившись від обміну – повертав решту касирам та забирав свої гроші. Чоловік робив це так майстерно, що продавці взагалі не розуміли, що їх обманули. Побачити, як це було можна на відео нижче.

Після цього крадій зникав разом з грошима.

Втім, днями правоохоронці піймали шахрая. Виявилося, що чоловік встиг таким чином обманути щонайменше чотирьох продавців. Підозрюваним виявився раніше судимий місцевий житель, який неодноразово мав проблеми із законом за скоєння пограбувань та крадіжок.

18 жовтня слідчі повідомили чоловіку про підозру за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

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