У Дніпрі видали більше ніж 5 тис. безкоштовних наборів продуктів харчування від міста вимушеним переселенцям

Це важливо!

У Дніпрі вимушені переселенці щомісяця отримують безкоштовні набори продуктів харчування. Вони придбані коштом міського бюджету. У наборах, серед іншого, консерви рибні або печінковий паштет, готові перші та другі страви з тушкованим м’ясом, чай, кава, цукор, вермішель швидкого приготування, галети, мед, джем.

Щомісячно отримувати таку допомогу від міста можуть внутрішньо переміщені особи, зареєстровані у Дніпрі після 24 лютого 2022 року. Вони повинні мешкати у місцях тимчасового компактного проживання (МТКП) та належати до однієї з наступних категорій:

– особи похилого віку;

– особи з інвалідністю;

– матері з дітьми;

– законні представники, що супроводжують малолітню дитину, недієздатну особу або особу, дієздатність якої обмежена;

– діти віком від 3-х до 18 років.

Олена Марчак родом з Донеччини. Нині мешкає у Дніпрі. Жінка вже не вперше отримує продуктовий набір.

«Гарні набори, усього вдосталь. Є такі продукти, що не псуються швидко. Це зараз важливо, оскільки ще вимикають світло. А з цих продуктів можна швидко зробити страви. Словом, дуже зручно. Вдячні за таку підтримку», — ділиться пані Олена.

Борисенко Юлія теж родом з Донецької області. Сьогодні вона вперше отримала три продуктові набори: для себе та двох дітей.

«Приємно була вражена такими великими продуктовими пакунками. Приємно, що у місті допомагають переселенцям. У непрості часи будь-яка допомога цінна!» — підкреслила пані Юлія.

За словами головної спеціалістки департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради Поліни Дверій, на сьогодні вимушеним переселенцям у Дніпрі вже видано понад 5 тис. продуктових наборів.

«У серпні такі продуктові набори по місту отримають більше ніж 1 100 ВПО. Сьогодні у Дніпровському міському центрі соціальних служб та місцях тимчасового компактного проживання продуктові набори видали 73 особам. Для отримання таких наборів потрібно звернутися до управління соцзахисту населення за місцем проживання, подати відповідну заяву, надати паспорт, ідентифікаційний код та довідку внутрішньо переміщеної особи. Якщо є дитина — свідоцтво про її народження. Особи, які перемістилися до Дніпра та вперше звернулися для отримання довідки ВПО, проживають у МТКП та не належать до зазначених категорій, отримують набір продуктів харчування одноразово», — зазначила Поліна Дверій.

Також продуктові набори видають ВПО, які перебувають у складних життєвих обставинах та отримують соціальні послуги Дніпровського міського центру соціальних служб.

«Набори продуктів харчування видають раз на місяць сімʼям ВПО, які перебувають у складних життєвих обставинах на підставі їхньої письмової заяви. У разі необхідності родина може отримувати набори упродовж трьох місяців. У середньому місячна потреба становить 70-75 продуктових наборів.

3 березня 2024 року центр вже надав 422 набори продуктів харчування родинам ВПО. Такі сімʼї потребують підтримки і допомоги, зокрема й у вигляді продуктів харчування. Роботу цю продовжуватимемо», — додала фахівчиня соціальної роботи Дніпровського міського центру соціальних служб Ольга Кохан.

Українська

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