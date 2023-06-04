У Дніпрі вибухівку шукали в редакції ЗМІ та в метро

Про це йдеться на сайті міськради.
У Дніпрі знову активізувалися псевдо-мінери. Тільки за минулу добу до СБУ повідомили про ймовірну вибухівку в приміщення 29 об’єктів. Цього разу під приціл потрапила редакція ЗМІ, будівля СБУ та аеропорт.
Усього поліціянти перевірили 20 лікарняних закладів, будівлю СБУ, аеропорту, редакцію «Дніпро Оперативний» та 6 станцій метро. Як зазвичай, інформація про вибухівку не підтвердилася. Будь-яких вибухових та небезпечних для життя чи здоров’я пристроїв, вибухових речовин або конструктивно схожих на них предметів не виявлено.
Цього разу також не кликали на допомогу підрозділи ДСНС.
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