У Дніпрі вибухівку шукали в редакції ЗМІ та в метро

У Дніпрі знову перевіряли інформацію про замінування.

Про це йдеться на сайті міськради.

У Дніпрі знову активізувалися псевдо-мінери. Тільки за минулу добу до СБУ повідомили про ймовірну вибухівку в приміщення 29 об’єктів. Цього разу під приціл потрапила редакція ЗМІ, будівля СБУ та аеропорт.

Усього поліціянти перевірили 20 лікарняних закладів, будівлю СБУ, аеропорту, редакцію «Дніпро Оперативний» та 6 станцій метро. Як зазвичай, інформація про вибухівку не підтвердилася. Будь-яких вибухових та небезпечних для життя чи здоров’я пристроїв, вибухових речовин або конструктивно схожих на них предметів не виявлено.

Цього разу також не кликали на допомогу підрозділи ДСНС.

Читайте також:

Українська

Автор: