У Дніпрі ввечері 9 вересня популярний трамвай знову курсуватиме по-іншому

Трамвай №1 ввечері знову курсуватиме зі змінами.

Через проведення ремонтних робіт колії на площі Соборній у Дніпрі знову буде тимчасово призупинено рух трамваїв.

Про це повідомили в прес-центрі Департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради.

Так, з 21:00 трамвай №1 курсуватиме за двома напрямками:

Залізничний вокзал – просп. Дмитра Яворницького – вул. Центральна; Залізничний вокзал – вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки – вул. Святослава Хороброго – вул. Архітектора Олега Петрова – вул. Севастопольська – Університет науки і технологій.

Останні відправлення з кінцевих зупинок за звичним маршрутом:

від Залізничного вокзалу о 20:27;

від Університету науки і технологій о 20:59.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, як працює громадський транспорт у Дніпрі 9 вересня.

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