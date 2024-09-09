У Дніпрі ввечері 9 вересня популярний трамвай знову курсуватиме по-іншому

Через проведення ремонтних робіт колії на площі Соборній у Дніпрі знову буде тимчасово призупинено рух трамваїв.
Про це повідомили в прес-центрі Департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради.
Так, з 21:00 трамвай №1 курсуватиме за двома напрямками:
Останні відправлення з кінцевих зупинок за звичним маршрутом:
Нагадаємо, сьогодні ми писали, як працює громадський транспорт у Дніпрі 9 вересня.
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