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У Дніпрі ввечері 9 вересня популярний трамвай знову курсуватиме по-іншому

Сьогодні 17:05
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Трамвай №1 ввечері знову курсуватиме зі змінами.

Новости Днепра про У Дніпрі ввечері 9 вересня популярний трамвай знову курсуватиме по-іншому

Через проведення ремонтних робіт колії на площі Соборній у Дніпрі знову буде тимчасово призупинено рух трамваїв. 

Про це повідомили в прес-центрі Департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради.

Так, з 21:00 трамвай №1 курсуватиме за двома напрямками:

  1. Залізничний вокзал – просп. Дмитра Яворницького – вул. Центральна;
  2. Залізничний вокзал – вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки – вул. Святослава Хороброго – вул. Архітектора Олега Петрова – вул. Севастопольська – Університет науки і технологій.

Останні відправлення з кінцевих зупинок за звичним маршрутом:

  • від Залізничного вокзалу о 20:27;
  • від Університету науки і технологій о 20:59.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, як працює громадський транспорт у Дніпрі 9 вересня.

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Новости Днепра про У Дніпрі ввечері 9 вересня популярний трамвай знову курсуватиме по-іншомуУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі ввечері 9 вересня популярний трамвай знову курсуватиме по-іншомуРусский

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