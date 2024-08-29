У Дніпрі ввечері 29 серпня трамвай 1 тимчасово змінить напрямок руху: деталі

Трамвай №1 знову змінить маршрут.

У четвер 29 серпня трамвай №1 у Дніпрі знову змінить маршрут.

Про це повідомили у пресслужбі КП “Дніпровський електротранспорт”.

У зв’язку із продовженням ремонтних робіт колії на площі Соборній з 21:00 буде призупинено рух трамваїв. Так, трамвай №1 курсуватиме за двома напрямками:

а) Залізничний вокзал – просп. Дмитра Яворницького – вул. Центральна;

б) Залізничний вокзал – вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки – вул. Святослава Хороброго – вул. Архітектора Олега Петрова – вул. Севастопольська – Університет науки і технологій.

Останні відправлення з кінцевих зупинок без зазначених змін:

– від Залізничного вокзалу о 20:27 год.;

– від Університету науки і технологій о 20:59 год.

Враховуйте вищезазначені зміни при плануванні свого маршруту на сьогодні.

Нагадаємо, на площі Соборній з’являться “віденські платформи”.

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