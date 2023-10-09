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У Дніпрі встановлюють берлінські подушки на дорогах: навіщо

Сьогодні 15:54
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У Дніпрі для примусового зниження швидкості авто на тихих вулицях продовжують тестувати берлінські подушки.

Новости Днепра про У Дніпрі встановлюють берлінські подушки на дорогах: навіщо

Вони мають більше переваг, ніж звичні лежачі поліцейські. Берлінські подушки обіймають не всю ширину проїзної частини, а відтак – велосипедисти можуть вільно їх об‘їжджати. Форма пристрою дозволяє авто повільно, без підскакування його проїхати.

Девʼятого жовтня почали улаштовувати берлінські подушки по вул. Володимира Вернадського, в районі буд. № 22. 

«Раніше таку подушку вже встановили на вул. Дмитра Скоробогатова. Вона там себе гарно зарекомендувала як засіб заспокоєння дорожнього руху, аби водії зменшували швидкість перед пішохідним переходом. Таку берлінську подушку можна ще назвати як модернізований лежачий поліцейський. Наприклад, при переїзді звичних лежачих поліцейських створюється вібрація та шум, зокрема коли йдеться про вантажний транспорт. А при переїзді берлінської подушки завдяки ширині її колії — вона проходить між колесами автобусів, великих машин. Усього по вулиці Вернадського улаштуємо 8 берлінських подушок», — коментує начальник виробничого відділу КП «Транспортна інфраструктура міста» ДМР Михайло Солярчин.

Водійка Маргарита додає: «На жаль, не усі дотримуються дорожніх знаків і не всі пригальмовують перед пішохідним переходом. А за допомогою таких пристроїв примусово знижується швидкість транспорту. Коли переїжджаєш таку берлінську подушку, то одразу відчуваєш більший комфорт, ніж при переїзді звичайного лежачого поліцейського. Словом, нові пристрої більш зручні».

Новости Днепра про У Дніпрі встановлюють берлінські подушки на дорогах: навіщоУкраїнська

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