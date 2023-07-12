У Дніпрі встановлять перші “берлінські подушки”: де саме - Днепр Инфо
У Дніпрі встановлять перші “берлінські подушки”: де саме
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Сегодня 10:18

Незабаром на одній із вулиць Дніпра з'являться перші в місті "берлінські подушки".

Новости Днепра про У Дніпрі встановлять перші “берлінські подушки”: де саме

Про такі нововведення розповіли в спільноті Urban Dnipro.

До кінця літа на вулиці Скоробогатова (у минулому – Громова) встановлять “берлінські подушки”. Це засіб примусового зниження швидкості авто на тихих вулицях. По суті це сучасний аналог старих “лежачих поліцейських”. 

“Подушки” займають не всю ширину проїзної частини, тому велосипедисти вільно їх оминатимуть. Стане легше й автомобілістам, які зможуть повільно проїхати ділянку дороги, де встановлена перепона, але без підскоку, який характерний для “лежачих поліцейських”.

Вулицю Скоробогатова обрали тому, що під вас ремонту замінили покриття проїзної частини, проте підняті переходи або шикани не передбачили. А швидкість на новому рівному асфальті потрібно обмежувати для безпеки містян, – зазначається в повідомленні. 

До кінця літа встановлять перші чотири подушки. Після цього водії, велосипедисти та містяни зможуть протестувати нововведення та оцінити його переваги, або ж знайти для себе недоліки.

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Новости Днепра про У Дніпрі встановлять перші “берлінські подушки”: де самеУкраїнська

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