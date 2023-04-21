У Дніпрі врятували військового, якому величезна пухлина в горлі заважала дихати

Про історію чоловіка розповіли дніпровські медики.
54-річний Сергій родом із Вінницької області, але в Дніпрі опинився через величезну пухлину в горлі, яка заважала воювати. За словами медиків, чоловік з першого дня пішов на фронт разом зі своїм сином.
За свої заслуги військовий одержав дві нагороди від президента – годинник та орден “За мужність”. Нещодавно через пухлину ротової частини глотки, був вимушений перервати свою службу та відправитися до Дніпра.
Наразі з ним все добре. Досвідчені хірурги провели унікальну операцію, під час якої трансоральним методом видалили новоутворення, яке заважало дихати та воювати.
Настрій тільки один – захищати Батьківщину. Дома після благословенної перемоги їх чекають жінка Сергія та наречена сина, – розповіли медики.
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