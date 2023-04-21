У Дніпрі врятували військового, якому величезна пухлина в горлі заважала дихати

У Дніпрі допомогли військовому, якому заважала жити велика пухлина.

Про історію чоловіка розповіли дніпровські медики.

54-річний Сергій родом із Вінницької області, але в Дніпрі опинився через величезну пухлину в горлі, яка заважала воювати. За словами медиків, чоловік з першого дня пішов на фронт разом зі своїм сином.

За свої заслуги військовий одержав дві нагороди від президента – годинник та орден “За мужність”. Нещодавно через пухлину ротової частини глотки, був вимушений перервати свою службу та відправитися до Дніпра.

Наразі з ним все добре. Досвідчені хірурги провели унікальну операцію, під час якої трансоральним методом видалили новоутворення, яке заважало дихати та воювати.

За словами медиків, чоловік просить лікарів поскоріше його виписати, що повернутися під Авдіївку, де на нього чекають побратими та син.

Настрій тільки один – захищати Батьківщину. Дома після благословенної перемоги їх чекають жінка Сергія та наречена сина, – розповіли медики.

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