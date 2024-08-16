У Дніпрі врятували кішку, яка просиділа на дереві чотири доби

У Дніпрі врятували кішку, яка застрягла на дереві.

Співробітники КП “Дніпровський електротранспорт” врятували кішку, яка просиділа на дереві чотири доби.

Допоможіть, будь ласка, зняти кішечку з дерева, що сидить на рівні 4-5 поверхів, – звернулася до Громадської ради Дніпра місцева жителька Олена.

Як розповіла Олена, дніпряни викликали рятувальників, аби ті допомогли бідолашній тварині, але в них не знайшлося достатньо високої драбини.

Служба 101 приїжджали, але сказали, що можуть зняти лише з рівня 3 поверху, – додала вона.

На допомогу прийшли дніпровські транспортники. Співробітники КП “Дніпровський електротранспорт” прибули на місце, і попри темряву, знайшли кішку, зняли її та опустили на землю.

Відчувши тверду поверхню під лапами, кішка кинулася навтьоки.

Ми раді, що тварина змогла зберегти сили та здоров’я. Сподіваємося, що врятована кішка вже вдома. За порятунок дякуємо КП «Дніпровський електротранспорт»! – йдеться у дописі.

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