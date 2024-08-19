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  • У Дніпрі врятували кішку, яка п’ять діб пробула на верхівці височенного дерева

У Дніпрі врятували кішку, яка п’ять діб пробула на верхівці височенного дерева

Сьогодні 21:57
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У Дніпрі врятували кицю, яка п'ять діб просиділа на височенному дереві.

Новости Днепра про У Дніпрі врятували кішку, яка п'ять діб пробула на верхівці височенного дерева

Працівники “Дніпровського електротранспорту” знову рятували кішку, яка забралася на височенне дерево, але злізти сама не змогла.

До комунальників звернувся господар кішки Вадим, який розповів, що пухнаста чотирилапа залізла на верхівку дерева і п’яту добу не може спуститися вниз.

У нас проблема, кішка забралася на високе дерево і вже п’яту добу сидить нявкає, але не може злізти. Ми викликали ДСНС, вони прийняли заявку приїхали, однак не мали достатньо високої драбини. Повідомили, що нічого не можуть зробити і поїхали. Дерево десь на рівні четвертого-п’ятого поверхів, – розповів дніпрянин Вадим в телеграм-каналі Геннадія Корбана.

На прохання про допомогу відгукнулися працівники “Дніпровського електротранспорту”. Завдяки спецтехніці, комунальник дістався до кішки та спустив її на землю.

Новости Днепра про У Дніпрі врятували кішку, яка п'ять діб пробула на верхівці височенного дерева

Новости Днепра про У Дніпрі врятували кішку, яка п'ять діб пробула на верхівці височенного дерева

Зараз кішка уже перебуває в переносці на руках щасливого господаря. 

Дякую за допомогу! Я більше не міг ні на кого сподіватися. Дуже вам вдячний, – зазначив Вадим.

Новости Днепра про У Дніпрі врятували кішку, яка п'ять діб пробула на верхівці височенного дерева

Новости Днепра про У Дніпрі врятували кішку, яка п'ять діб пробула на верхівці височенного дерева

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Новости Днепра про У Дніпрі врятували кішку, яка п'ять діб пробула на верхівці височенного дереваУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі врятували кішку, яка п'ять діб пробула на верхівці височенного дереваРусский

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