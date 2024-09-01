У Дніпрі врятували чоловіка, який їхав замінити кардіостимулятор

У Дніпрі допомогли чоловіку, якому стало зле серед вулиці.

Про це повідомляє Патрульна поліція Дніпра у соцмережах.

На Кодацькому узвозі днями екіпаж помітив громадянина, що тримався за серце.Чоловік розповів, що він приїхав до Дніпра для заміни кардіостимулятора, втім сів не до того маршрутного таксі і змушений був вийти та йти пішки, — йдеться у дописі патрульних.