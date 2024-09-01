Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі врятували чоловіка, який їхав замінити кардіостимулятор

Сьогодні 09:52
просмотров

У Дніпрі допомогли чоловіку, якому стало зле серед вулиці.

Новости Днепра про У Дніпрі врятували чоловіка, який їхав замінити кардіостимулятор

Про це повідомляє Патрульна поліція Дніпра у соцмережах.

На Кодацькому узвозі днями екіпаж помітив громадянина, що тримався за серце.Чоловік розповів, що він приїхав до Дніпра для заміни кардіостимулятора, втім сів не до того маршрутного таксі і змушений був вийти та йти пішки, — йдеться у дописі патрульних.

Внаслідок сильного стресу, чоловіку стало зле. 

Для гостя міста викликали карету швидкої допомоги. Дочекавшись її приїзду, громадянина передали лікарям.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі врятували чоловіка, який їхав замінити кардіостимуляторУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Вночі у небі над Дніпропетровщиною оборонці неба знищили 2 ворожі “шахеди”
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:13
    Вночі у небі над Дніпропетровщиною оборонці неба знищили 2 ворожі “шахеди”

    Вночі у небі над Дніпропетровщиною знищили 2 шахеди.

    У Кам’янському хлопець на електросамокаті збив 6-річну дівчину та втік: свідків розшукують
    Новини Дніпра
    Вчора 19:55
    У Кам’янському хлопець на електросамокаті збив 6-річну дівчину та втік: свідків розшукують

    Страшний випадок трапився у місті Кам'янське Дніпропетровської області.

    Ворог протягом дня атакував Дніпропетровщину дронами та артилерією
    Новини Дніпра
    Вчора 18:53
    Ворог протягом дня атакував Дніпропетровщину дронами та артилерією

    Сегодня враг снова атаковал Никопольщину.

    У Дніпрі жінка загинула від ножових поранень: підозрюваного затримано
    Новини Дніпра
    Вчора 16:40
    У Дніпрі жінка загинула від ножових поранень: підозрюваного затримано

    Поліцейські міста Дніпро затримали підозрюваного у вбивстві знайомої.

    Наверх