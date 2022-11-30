У Дніпрі врятували бійця, який отримав серйозні опіки та втратив слух

Дніпровські лікарі допомогли бійцю із Запоріжжя, який отримав серйозні опіки та втратив слух.

Як розповіли в департаменті охорони здоров’я ДМР, в одній із лікарень врятували бійця, який отримав серйозні поранення. За словами лікарів, у 40-річного Сергія було обпечено 15% тіла, полум’я вразило обличчя та спину захисника. Крім цього, уламок ворожого снаряду потрапив йому в голову. Сергію діагностували контузію та струс мозку. Від вибуху у нього лопнули барабанні перетинки.

Дніпровські медики дістали з тіла захисника уламки, пересадили шкіру та загоїли опіки. Дивом Сергію вдалося повернути слух. Протягом двох тижнів лікарі пильно слідкували за станом бійця, після чого відправили на реабілітацію.

Медики сподіваються, що Сергій зможе повернутися до звичайного життя.

Читайте також:

Українська

Автор: