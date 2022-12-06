У Дніпрі вранці горів будинок (ФОТО)

6-го грудня, о 05:24, в будинку на території приватного домоволодіння на вулиці Косогірна Самарського району Дніпра, сталася пожежа.

По прибуттю до місця події встановлено, що займання виникло всередині одноповерхового житлового будинку та існувала загроза поширення пожежі.

Вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку, дах та перекриття будинку на загальній площі 100 кв. м.

Внаслідок події загиблих та постраждалих немає.

Пожежу було ліквідовано о 07:10.

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