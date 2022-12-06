У Дніпрі вранці горів будинок (ФОТО)

По прибуттю до місця події встановлено, що займання виникло всередині одноповерхового житлового будинку та існувала загроза поширення пожежі.
Вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку, дах та перекриття будинку на загальній площі 100 кв. м.
Внаслідок події загиблих та постраждалих немає.
Пожежу було ліквідовано о 07:10.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі горіла автівка.
Російські окупанти можуть знову завдати масованого ракетного удару по території…
В Україні сьогодні, 6 грудня із затримкою рухаються 15 потягів.…
Росіяни усю ніч тримали під прицілом своєї важкої артилерії сам…