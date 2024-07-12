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У Дніпрі вперше зробили трансплантацію кісткового мозку

Сьогодні 17:33
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У Дніпрі вперше провели трансплантацію кісткового мозку.

Новости Днепра про У Дніпрі вперше зробили трансплантацію кісткового мозку

18-річному Кирилу з Кривого Рогу зробили трансплантацію кісткового мозку. Юнак став першим дорослим, кому в регіоні провели цю процедуру. Лікували Кирила в одній з обласних лікарень, де опікуються родинним здоров’ям.
 
Кирил бореться проти саркоми Юінга тривала майже рік. Позаду вісім хіміотерапій та складне хірургічне втручання. Рак уразив грудну клітину та частково ребра.
 
І наші медики зробили неможливе. Провели унікальну для країни операцію. Видалили кістки, які зачепила хвороба, і встановили металоконструкцію. Її виготовленню передували кропіткі прорахунки. Бо мало зберегти життя. Важливо, аби воно було комфортним й без болю, – повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.
 
Допомагала хлопцю мультидисциплінарна команда.
 
Яка каже про себе – «не боги», але творить дива. Натхненний роботою профі й сам Дмитро проявив неабияку стійкість. Не тільки подолав недугу, а й закінчив перший курс вишу. Не пропускав жодного дня, бо прагне рятувати. Вчиться на медика і вже визначився – будь-що стане хірургом-онкологом. Адже є, на кого рівнятися, – йдеться у повідомленні.

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