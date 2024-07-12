У Дніпрі вперше зробили трансплантацію кісткового мозку

Допомагала хлопцю мультидисциплінарна команда.

Яка каже про себе – «не боги», але творить дива. Натхненний роботою профі й сам Дмитро проявив неабияку стійкість. Не тільки подолав недугу, а й закінчив перший курс вишу. Не пропускав жодного дня, бо прагне рятувати. Вчиться на медика і вже визначився – будь-що стане хірургом-онкологом. Адже є, на кого рівнятися, – йдеться у повідомленні.