У Дніпрі вперше за кілька місяців нікому всю добу не вимикатимуть світло

У вівторок, 30 липня, у Дніпрі та області нікому не вимикатимуть світло.
Укренерго повідомило про відсутність обмежень електропостачання для областей, тож графіки застосовуватися не будуть. Причина відсутності відключень – зниження споживання та зниження температури повітря.
Нагадаємо, сьогодні, 29 липня, світло вимикатимуть лише на 2 години.
Раніше ми писали про те, чому зараз відключень світла більше, ніж минулого року, а також чому у Дніпрі відключають світло не тільки вдень, але й уночі. Крім цього, розповідали про те, що у центрі Дніпра здають в оренду квартиру, в якій завжди є електроенергія.
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