У Дніпрі ворони зацькували домашнього папугу, який загубився

Домашній птах потрапивши в дику природу, отримав на горіхи від ворон.

У Дніпрі на вулиці Алли Горської (раніше – Наримська) знайшли папугу.

Домашній птах загубився, не знав куди йти, тому опинився посеред автошляху в районі вулиці Робочої, де його били ворони.

Знайшла папугу Дніпро. Вул Наримска. Папугу били ворони, він був на проїжджій частині, може хтось загубив. Він ручний і дуже наляканый

Про знахідку повідомили в Facebook-спільноті “База загублених та знайдених тварин”.

Папугу від злих ворон врятували люди.

Наразі шукають господарів папужки. Автор допису припускає, що птах випадково вилетів із відчиненої квартирки.

Читайте також:

Українська

Автор: