У Дніпрі ворони зацькували домашнього папугу, який загубився

У Дніпрі на вулиці Алли Горської (раніше – Наримська) знайшли папугу.
Домашній птах загубився, не знав куди йти, тому опинився посеред автошляху в районі вулиці Робочої, де його били ворони.
Знайшла папугу Дніпро. Вул Наримска. Папугу били ворони, він був на проїжджій частині, може хтось загубив. Він ручний і дуже наляканый
Про знахідку повідомили в Facebook-спільноті “База загублених та знайдених тварин”.
Папугу від злих ворон врятували люди.
Наразі шукають господарів папужки. Автор допису припускає, що птах випадково вилетів із відчиненої квартирки.
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