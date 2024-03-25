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У Дніпрі ворони зацькували домашнього папугу, який загубився

Сьогодні 17:17
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Домашній птах потрапивши в дику природу, отримав на горіхи від ворон.

Новости Днепра про У Дніпрі ворони зацькували домашнього папугу, який загубився

У Дніпрі на вулиці Алли Горської (раніше – Наримська) знайшли папугу. 

Домашній птах загубився, не знав куди йти, тому опинився посеред автошляху в районі вулиці Робочої, де його били ворони.

Знайшла папугу Дніпро. Вул Наримска. Папугу били ворони, він був на проїжджій частині, може хтось загубив. Він ручний і дуже наляканый

Про знахідку повідомили в Facebook-спільноті “База загублених та знайдених тварин”.

Папугу від злих ворон врятували люди. 

Новости Днепра про У Дніпрі ворони зацькували домашнього папугу, який загубився

Наразі шукають господарів папужки. Автор допису припускає, що птах випадково вилетів із відчиненої квартирки. 

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Новости Днепра про У Дніпрі ворони зацькували домашнього папугу, який загубивсяУкраїнська

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