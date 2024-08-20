У Дніпрі водоспад і популярні парки прикрасили гігантськими прапорами України (ФОТО)

Наприкінці тижня в Україні відзначать відразу два важливі свята. 23 серпня – День Державного прапора України та 24 серпня – День Незалежності України.
На честь свята міські парки прикрасили прапорами та національною українською символікою, повідомили в Департаменті парків та рекреацій. Зокрема, забарвилися патріотичними кольорами:
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