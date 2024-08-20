У Дніпрі водоспад і популярні парки прикрасили гігантськими прапорами України (ФОТО)

У Дніпрі до Дня Незалежності прикрасили популярні зони відпочинку.

Наприкінці тижня в Україні відзначать відразу два важливі свята. 23 серпня – День Державного прапора України та 24 серпня – День Незалежності України.

На честь свята міські парки прикрасили прапорами та національною українською символікою, повідомили в Департаменті парків та рекреацій. Зокрема, забарвилися патріотичними кольорами:

Колонада парку ім.Т.Г. Шевченко;

водоспад “Поріг Ревучий” на Монастирському острові;

сквер Металургів;

парк Зелений Гай;

Молодіжний парк “Новокодацький”.

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