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  • У Дніпрі водоспад і популярні парки прикрасили гігантськими прапорами України (ФОТО)

У Дніпрі водоспад і популярні парки прикрасили гігантськими прапорами України (ФОТО)

Сьогодні 14:28
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У Дніпрі до Дня Незалежності прикрасили популярні зони відпочинку.

Новости Днепра про У Дніпрі водоспад і популярні парки прикрасили гігантськими прапорами України (ФОТО)

Наприкінці тижня в Україні відзначать відразу два важливі свята. 23 серпня – День Державного прапора України та 24 серпня – День Незалежності України.

На честь свята міські парки прикрасили прапорами та національною українською символікою, повідомили в Департаменті парків та рекреацій. Зокрема, забарвилися патріотичними кольорами:

  • Колонада парку ім.Т.Г. Шевченко;
  • водоспад “Поріг Ревучий” на Монастирському острові;
  • сквер Металургів;
  • парк Зелений Гай;
  • Молодіжний парк “Новокодацький”.

Новости Днепра про У Дніпрі водоспад і популярні парки прикрасили гігантськими прапорами України (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі водоспад і популярні парки прикрасили гігантськими прапорами України (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі водоспад і популярні парки прикрасили гігантськими прапорами України (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі водоспад і популярні парки прикрасили гігантськими прапорами України (ФОТО)

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Новости Днепра про У Дніпрі водоспад і популярні парки прикрасили гігантськими прапорами України (ФОТО)Українська

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