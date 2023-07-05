У Дніпрі водії познімали номерні знаки з автівок, щоб не платити за парковку

Мешканці Дніпра повідомляють, що в середмісті стоїть з десяток машин на яких немає номерів. Фото-докази опублікували в телеграм-каналі “Ну і Дніпро”.
Дніпряни підозрюють, що таким чином водії уникають плати за паркування, адже якщо немає номера, то й власника важко знайти, щоб виписати штраф.
За словами містян, кермувальники використовують магнітні рамки для номерів, які легко знімаються. Перед поїздкою водії повертають знаки назад та спокійно їдуть у справах.
Нагадаємо, раніше у Дніпрі порушнику підклали фейковий штраф за неправильне паркування.
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