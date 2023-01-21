У Дніпрі водій збив на смерть жінку та влетів в бетонний стовп

Трагедія сталася в суботу 21 січня на житловому масиві Тополя-3. Відомо, що Mercedes збив на смерть жінку, після чого влетів в стовп, про це пише Інформатор.
Попередньо, водій виїжджав зі сторони житлового масиву Тополя-2 на вулицю Панікахи, але в цей момент він не впорався з кермуванням та автівку занесло. Кермувальник збив жінку, яка стояла на тротуарі.
На жаль, жінка від отриманих травм загибла на місці. Водій влетів у стовп та зніс його. Той повис на контактній мережі тролейбусу. Через це тимчасово зупинили рух тролейбусів №16.
На місці працювали патрульні, які встановлять всі обставини події.
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Яна Юхименко
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