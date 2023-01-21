У Дніпрі водій збив на смерть жінку та влетів в бетонний стовп

У Дніпрі на Тополі сталася смертельна ДТП.

Трагедія сталася в суботу 21 січня на житловому масиві Тополя-3. Відомо, що Mercedes збив на смерть жінку, після чого влетів в стовп, про це пише Інформатор.

Попередньо, водій виїжджав зі сторони житлового масиву Тополя-2 на вулицю Панікахи, але в цей момент він не впорався з кермуванням та автівку занесло. Кермувальник збив жінку, яка стояла на тротуарі.

На жаль, жінка від отриманих травм загибла на місці. Водій влетів у стовп та зніс його. Той повис на контактній мережі тролейбусу. Через це тимчасово зупинили рух тролейбусів №16.

На місці працювали патрульні, які встановлять всі обставини події.