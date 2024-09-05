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У Дніпрі водій заблокував своїм авто заїзд до навчального закладу

Сьогодні 21:24
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У Дніпрі забрали на штрафмайданчик автівку водія, який заблокував заїзд до навчального закладу.

Новости Днепра про У Дніпрі водій заблокував своїм авто заїзд до навчального закладу

У Дніпрі на вулиці Левка Лук’яненка інспектори з паркування покарали автохама, евакуювавши його авто на штрафмайданчик. 

Як повідомили представники Єдиного паркувального простору, 5 вересня зафіксували випадок грубого порушення правил паркування, що призвело до евакуації автомобіля та штрафу для власника. 

Водій “Mercedes”, припаркувавшись прямо під знаком про евакуацію, заблокував заїзд до навчального закладу та пішов по своїх справах.

Інспектори з питань контролю за паркуванням не знайшли власника авто, тож йому виписали штраф та викликали евакуатор. Свою машину порушник зможе забрати зі штрафмайданчика.

Новости Днепра про У Дніпрі водій заблокував своїм авто заїзд до навчального закладу

Новости Днепра про У Дніпрі водій заблокував своїм авто заїзд до навчального закладу

Новости Днепра про У Дніпрі водій заблокував своїм авто заїзд до навчального закладу

Тепер власнику доведеться сплатити штраф у розмірі 680 гривень, а також компенсувати вартість евакуації (від 2110 до 2410 гривень) та зберігання транспортного засобу (144 гривні за добу). При цьому адміністративне стягнення накладається не на водія, а на власника автомобіля.

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Новости Днепра про У Дніпрі водій заблокував своїм авто заїзд до навчального закладуУкраїнська

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