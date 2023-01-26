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У Дніпрі водій маршрутки переїхав дівчинку на переході: вирок суду

Сьогодні 09:30
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16 червня 2022 року у Дніпрі на перехресті Слобожанського проспекту та вулиці Байкальської водій маршрутки №31 при повороті не помітив та переїхав дівчинку на самокаті. Внаслідок чого постраждала неповнолітня отримала тяжкі ушкодження.

Новости Днепра про У Дніпрі водій маршрутки переїхав дівчинку на переході: вирок суду

Індустріальний районний суд Дніпра виніс вирок по цій справі. 

Як встановив суд, водій маршрутного таксі №31 переїхав на пішохідному переході дівчину 2017 року народження. Чоловік виконував поворот на вулицю Байкальську на зелений сигнал світлофора, у той час, як дівчина на самокаті переходила дорогу разом зі своєю мамою, також на “зелений”.

Водій не помітив дитину, в результаті чого вона потрапила під праве переднє колесо та отримала тяжкі тілесні ушкодження. Дівчині спричинено травми у вигляді розривів легенів та печінки, переломів плечової і стегнової кісток, та інших ушкоджень.

Водій зазначив, що не помітив дівчину, проте визнав свою провину у скоєному злочині у повному обсязі та щиро покаявся у вчиненому. Крім того, добровільно перерахував кошти на лікування дитини на рахунок її батька у розмірі 15 тисяч гривень. 

За словами іншого водія, що був присутній на перехресті у момент зіткнення, по тротуару йшли дві жінки з двома дітьми. У той час одна жінка розмовляла телефоном, коли дитина на самокаті обігнала мати та потрапила під колеса маршрутки. 

В результаті суд визнав водія маршрутки винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, яке призвело до тяжких тілесних ушкоджень у постраждалої (друга частина статті 286 КК України). Вирок – позбавлення волі строком на 5 років з позбавленням права керувати транспортом на один рік. Проте на підставі статті 75 КК України чоловіка звільнили від основного покарання, натомість встановили випрвним терміном на півтора року.  

Суд визнав перевізника зобов’язаним виплатити на користь постраждалої 600 тисяч гривень моральної шкоди. Крім того, водій має сплатити на користь держави майже 10 тисяч гривень за проведення експертиз. Вирок суду може бути оскаржений протягом 30 днів з моменту проголошення. 

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Новости Днепра про У Дніпрі водій маршрутки переїхав дівчинку на переході: вирок судуУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі водій маршрутки переїхав дівчинку на переході: вирок судуРусский

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