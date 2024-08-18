У Дніпрі вночі знову горіла автівка

Вогонь знищив передню частину автівки.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний”.

За попередньою інформацією, це навмисний підпал.

Вчора у цьому ж районі міста горіли ще дві автівки.

Офіційної інформації стосовно можливих злочинів поки ще не було.

Нещодавно ми писали про те, що у Дніпрі горіла автівка військового на проспекті Богдана Хмельницького.

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