У Дніпрі вночі спалили автівку голови патронатної служби 93-ї бригади “Холодний Яр”

Сьогодні вночі у Дніпрі невідомі підпалили автомобіль ЗСУ.

За попередньою інформацією, підпал стався у ніч проти 8 вересня у Самарському районі міста.

Як виявилось, позашляховик належить голові патронатної служби 93-ї бригади “Холодний Яр” Аліні Карнауховій.

Спальник Дніпра. Глибокий тил.Сьогодні вночі саме тут була спалена моя машина, машина нашого підрозділу, що виконувала задачі на Донеччині, та працювала на перемогу. Саме тут, в тилу, де військові мали б почуватися спокійно та мати час на відпочинок від постійної напруги та небезпеки, ми отримуємо ніж в спину. Так, знаю, що то скоріш за все нарики малолітки, що повелись на гроші обіцяні їм в телеге кац@п@ми, але і за їх майбутнє кожного дня в боях гинуть наші побратими. Знаю, що то лише залізо, але моя злість і розпач, в першу чергу не про те, що ми залишились без тачки і частина задач які мають бути виконані дуже підвиснуть. Моя злість про суспільство, в якому і надалі формуються моральні уроди, що роблять це, системно і методично. Ну і звичайно про відсутність покарання, не маю ілюзій, що злочин буде розкрито, — заявила голова патронатної служби.