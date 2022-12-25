У Дніпрі вночі спалахнув будинок (ФОТО)

У Дніпрі вночі сталася масштабна пожежа.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Дніпропетровській області.

За словами рятувальників, 25 грудня загорівся приватний будинок на вулиці Генерала Пушкіна.

Приїхавши на виклик, вогнеборці побачили велике полум’я, яке охопило дах двоповерхової будівлі. Будинок палав настільки, що існувала загроза поширення пожежі на сусідні будинки.

Вогнем знищено дах будинку та намет в сусідньому будинку, пошкоджено вікна, зовнішні блоки кондиціонерів. Загальна площа пожежі 150 кв. м. Повністю загасити вогонь вдалося о 2-й ночі.

На щастя, постраждалих немає. Гасінням пожежі займалося 22 рятувальника.

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