У Дніпрі вночі спалахнув будинок (ФОТО)

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Дніпропетровській області.
За словами рятувальників, 25 грудня загорівся приватний будинок на вулиці Генерала Пушкіна.
Приїхавши на виклик, вогнеборці побачили велике полум’я, яке охопило дах двоповерхової будівлі. Будинок палав настільки, що існувала загроза поширення пожежі на сусідні будинки.
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