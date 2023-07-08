У Дніпрі вночі біля Слов’янського ринку горіло авто (ФОТО)

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 23:44.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що вогонь охопив легковий автомобіль Fiat – горіли моторний відсік та салон транспортного засобу.
Пожежу локалізували о 23:56 та ліквідували о 00:05.
Вогонь повністю знищив легковий автомобіль Fiat.
На щастя, ніхто не постраждав.
До гасіння пожежі залучили 6 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Набережній Перемоги на ходу загорівся електромобіль.
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