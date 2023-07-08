У Дніпрі вночі біля Слов’янського ринку горіло авто (ФОТО)

Уночі у Дніпрі на вулиці Курчатова біля Слов'янського ринку горів автомобіль.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 23:44.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що вогонь охопив легковий автомобіль Fiat – горіли моторний відсік та салон транспортного засобу.

Пожежу локалізували о 23:56 та ліквідували о 00:05.

Вогонь повністю знищив легковий автомобіль Fiat.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння пожежі залучили 6 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Набережній Перемоги на ходу загорівся електромобіль.

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