У Дніпрі вночі 6 вересня чули вибух: в ОВА розповіли, що це було

У небі над Дніпропетровщиною знищили ракети та бпла.

Цієї ночі під час повітряної тривоги близько 02:20 деякі жителі Дніпра почули вибух. Перед цим Повітряні Сили повідомляли про рух безпілотника “Shahed” у напрямку Дніпра.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак оприлюднив офіційну інформацію щодо нічних вибухів.

Цієї ночі у наших оборонців неба було чимало роботи, – написав він.

Як повідомляє Сергій Лисак, над областю збили 1 крилату ракету, а також 5 безпілотників, у тому числі розвідувальний.

Станом на 08:25 у Дніпрі все спокійно.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщину постраждали 2 людини.

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