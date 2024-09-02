Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі вночі 2 вересня чули вибух: деталі від ОВА

Сьогодні 09:38
просмотров

Росіяни атакували Дніпропетровщину шахедами.

Новости Днепра про У Дніпрі вночі 2 вересня чули вибух: деталі від ОВА

Уночі 2 вересня під час повітряної тривоги близько 02:08 жителі Дніпра почули вибух. Перед цим Повітряні сили повідомляли про рух ударних безпілотників у сторону міста. 

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак опублікував офіційну інформацію щодо нічної ворожої атаки. 

Вночі 6 ворожих шахедів знищили над областю наші оборонці неба. Дякуємо за захист Дніпропетровщини та збереженні життя! – Йдеться у дописі Сергія Лисака в Telegram.

Загалом повітряна тривога на Дніпропетровщині цієї ночі лунала двічі, вранці у Верховній Раді повідомили, що ворог знову здійснив масовану ракетну атаку на міста України та закликали українців перебувати в укриттях. Станом на 09:30 все спокійно. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі вночі 2 вересня чули вибух: деталі від ОВАУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі вночі 2 вересня чули вибух: деталі від ОВАРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі у театрі імені Шевченка побудують сховище за 300 тисяч євро
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:33
    У Дніпрі у театрі імені Шевченка побудують сховище за 300 тисяч євро

    На будівництво сховища у театрі імені Шевченка у Дніпрі витратять…

    Деяким жителям Дніпра з 3 по 5 вересня через планові роботи відключатимуть світло: адреси
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:43
    Деяким жителям Дніпра з 3 по 5 вересня через планові роботи відключатимуть світло: адреси

    Світла не буде по 10 годин.

    Жителів Дніпра та області попереджають про надзвичайний рівень небезпеки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:53
    Жителів Дніпра та області попереджають про надзвичайний рівень небезпеки

    На Дніпропетровщині зберігається V рівень небезпеки.

    У Дніпрі 2 вересня світло відключатимуть протягом всієї доби: графіки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:21
    У Дніпрі 2 вересня світло відключатимуть протягом всієї доби: графіки

    Світла може бути трохи більше.

    Наверх