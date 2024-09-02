У Дніпрі вночі 2 вересня чули вибух: деталі від ОВА

Уночі 2 вересня під час повітряної тривоги близько 02:08 жителі Дніпра почули вибух. Перед цим Повітряні сили повідомляли про рух ударних безпілотників у сторону міста.
Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак опублікував офіційну інформацію щодо нічної ворожої атаки.
Вночі 6 ворожих шахедів знищили над областю наші оборонці неба. Дякуємо за захист Дніпропетровщини та збереженні життя! – Йдеться у дописі Сергія Лисака в Telegram.
Загалом повітряна тривога на Дніпропетровщині цієї ночі лунала двічі, вранці у Верховній Раді повідомили, що ворог знову здійснив масовану ракетну атаку на міста України та закликали українців перебувати в укриттях. Станом на 09:30 все спокійно.
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Світла не буде по 10 годин.
На Дніпропетровщині зберігається V рівень небезпеки.
Світла може бути трохи більше.