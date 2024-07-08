У Дніпрі внаслідок удару пошкоджені багатоповерхівка та автомобілі (фото)

У Дніпрі внаслідок ворожої атаки 8 липня пошкоджено житловий будинок.

У багатоповерхівці пошкоджені дах та вікна. Біля будинку валяється цегла, яка впала з даху та скло. Також потрощило автомобілі навколо.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук і показав фото пошкодженої будівлі.

Він додав, що всі наслідки атаки з’ясовуються.

“росіяни гатять по мирним людям.Так зараз виглядає багатоповерхівка у Дніпрі. Потрощило й машини навколо. Всі наслідки наразі зʼясовуються. Світ має бачити цей жах. Партнери повинні проявити рішучість, аби зупинити російську агресію, вбивства мирних українців, терор цілої країни”, – написав Микола Лукашук.

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