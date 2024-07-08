У Дніпрі внаслідок обстрілу є постраждалі: подробиці від ОВА

За даними голови ДніпроОВА Сергія Лисака, внаслідок обстрілу в Дніпрі пошкоджені багатоповерхівка, підприємство та СТО. Відомо, що постраждали люди.
Про це Сергій Лисак написав у своєму телеграм-каналі.
У Кривому Розі ворог вдарив по підприємству. Там виникла пожежа. Попередньо, загинуло 10 людей і понад 30 постраждали.
Пожежа сталася і у Криворізькому районі. Всі деталі ще уточнюються. На місці обстрілів працюють всі аварійні служби.
За словами голови облради Миколи Лукашука, окупанти вдарили по цивільним людям у Кривому Розі, коли вони були на роботі.
“Підлий удар по цивільним людям, коли вони були на роботі. Кривий Ріг. Попередньо відомо про 10 загиблих і понад 30 постраждалих, серед яких є важкі. Пораненим надається медична допомога. Є постраждалі і у Дніпрі. Наразі вся інформація зʼясовується. росія – країна-терорист”, – написав Микола Лукашук.
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