У Дніпрі власники вигулювали собак прямо на клумбах школи: замість газону – ями і перерита земля

Так, робітники 135-ї школи днями засіяли газон на подвір’ї. Територію огородили стрічкою та написали попередження. Але зранку на них чекала зовсім неприємна картина: майбутній газон вкрився собачими слідами та ямами.
Про це повідомила у Фейсбук дніпрянка Ольга Подольна.
Чомусь власники собак вважають, що подвір’я школи – це місце для вигулу їхніх улюбленців! На будь-яке зауваження ми чуємо не дуже шанобливі слова від них…Руки опускаються і робити щось гарне бажання більше немає, – зазначила жінка.
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