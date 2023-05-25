Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі власники вигулювали собак прямо на клумбах школи: замість газону – ями і перерита земля

У Дніпрі власники вигулювали собак прямо на клумбах школи: замість газону – ями і перерита земля

Сьогодні 14:52
просмотров

Мешканці Дніпра, як можуть, намагаються доглядати території навколо будинків та шкіл. Але є ті, кому байдуже.

Новости Днепра про У Дніпрі власники вигулювали собак прямо на клумбах школи: замість газону - ями і перерита земля

Так, робітники 135-ї школи днями засіяли газон на подвір’ї. Територію огородили стрічкою та написали попередження. Але зранку на них чекала зовсім неприємна картина: майбутній газон вкрився собачими слідами та ямами.

Про це повідомила у Фейсбук дніпрянка Ольга Подольна.

Чомусь власники собак вважають, що подвір’я школи – це місце для вигулу їхніх улюбленців! На будь-яке зауваження ми чуємо не дуже шанобливі слова від них…Руки опускаються і робити щось гарне бажання більше немає, – зазначила жінка.

Новости Днепра про У Дніпрі власники вигулювали собак прямо на клумбах школи: замість газону - ями і перерита земля

Було.

Новости Днепра про У Дніпрі власники вигулювали собак прямо на клумбах школи: замість газону - ями і перерита земля

Стало.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі власники вигулювали собак прямо на клумбах школи: замість газону - ями і перерита земляУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі власники вигулювали собак прямо на клумбах школи: замість газону - ями і перерита земляРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Жалібно дивився з ями: на Дніпропетровщині собака потрапив в пастку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:59
    Жалібно дивився з ями: на Дніпропетровщині собака потрапив в пастку

    На допомогу викликали рятувальників.

    У Дніпрі на вокзалі чергова “ворожка” виманює гроші у військового
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:54
    У Дніпрі на вокзалі чергова “ворожка” виманює гроші у військового

    Поки одні захищають наше майбутнє, інші намагаються нажитися.

    Напав посеред вулиці: у Кривому Розі чоловік побив цеглою по голові 64-річну жінку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:12
    Напав посеред вулиці: у Кривому Розі чоловік побив цеглою по голові 64-річну жінку

    Чоловік сильно побив мешканку Кривого Рогу.

    Чоловіків, які незаконно виїхали з України, після повернення чекає покарання, – МВС
    новини України
    Сьогодні 11:51
    Чоловіків, які незаконно виїхали з України, після повернення чекає покарання, – МВС

    Під час дії воєнного стану в Україні виїзд чоловіків від…

    Наверх