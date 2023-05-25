У Дніпрі власники вигулювали собак прямо на клумбах школи: замість газону – ями і перерита земля

Мешканці Дніпра, як можуть, намагаються доглядати території навколо будинків та шкіл. Але є ті, кому байдуже.

Так, робітники 135-ї школи днями засіяли газон на подвір’ї. Територію огородили стрічкою та написали попередження. Але зранку на них чекала зовсім неприємна картина: майбутній газон вкрився собачими слідами та ямами.

Про це повідомила у Фейсбук дніпрянка Ольга Подольна.

Чомусь власники собак вважають, що подвір’я школи – це місце для вигулу їхніх улюбленців! На будь-яке зауваження ми чуємо не дуже шанобливі слова від них…Руки опускаються і робити щось гарне бажання більше немає, – зазначила жінка.

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